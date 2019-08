Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Peickskamp/ VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein silberfarbener VW Golf Plus ist in der Nacht zum Mittwoch (21. August) gegen 1 Uhr an der Straße Peickskamp in Seppenrade beschädigt worden. Der Besitzer hatte zu diesem Zeitpunkt durch ein geöffnetes Fenster seine Hauses einen Knall gehört. Am Morgen stellte er den Schaden an seinem Wagen fest. Der Verursacher hat Unfallflucht begangen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 02591/7930

