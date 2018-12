POL-COE: Dülmen, Vollenstraße/ Dülmenerin vertreibt Trickdieb

Coesfeld (ots) - Mit dem altbekannten Wechselgeldtrick hat ein Unbekannter am Dienstag (4. Dezember) um 9.30 Uhr in Dülmen versucht, einer Dülmenerin (65) Geld zu stehlen. Die Frau befand sich im Treppenhaus eines Ärztehauses an der Vollenstraße, als der Unbekannte sie ansprach und um Wechselgeld für einen Parkscheinautomaten bat. Als die Frau ihre Geldbörse zückte, kam ihr der Unbekannte nah und fühlte im Münzfach nach Geld. Dies ist der Moment, in dem Trickdiebe versuchen, unbemerkt Geldscheine aus dem Portemonnaie zu ziehen. Die Frau reagierte richtig: Sie forderte den Mann auf, dies zu unterlassen, ging in eine Praxis und rief die Polizei. Eine sofortige Tatortbereichsfahndung führte jedoch nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen. Zu einem Diebstahl kam es bei dem Vorfall nicht. Die Dülmenerin beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: 40 bis 50 Jahre alt, sehr schlank, ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle Jacke, braune Augen, kurze, dunkle Haare. Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen: 02594/7930

