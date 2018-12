POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Verkehrszeichen stoppt Betrunkenen

Coesfeld (ots) - Die Trunkenheitsfahrt eines 43-jährigen Nottulners ist am späten Montagabend (3. Dezember) um 23.05 Uhr an der Coesfelder Straße/Höhe Autobahnauffahrt A43 in Dülmen an einem Verkehrszeichenmast geendet. Der Mann war mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Nottulner betrunken unterwegs war. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 43-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

