POL-COE: Nottuln, Franz-Hitze-Straße/ Diebstahl aus Gartenschuppen

Coesfeld (ots) - Aus einem Gartenschuppen an einem Haus an der Franz-Hitze-Straße in Nottuln haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag (2. Dezember), 20 Uhr, und Montag, 20.30 Uhr, einen Akkuschrauber samt Zubehör sowie einen Laubbläser gestohlen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell