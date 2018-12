POL-COE: Senden, Bösensell/ Feuerwerkskörper gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag (3. Dezember), 17.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, von einem auf einem Parkplatz Am Dorn in Senden-Bösensell abgestellten LKW-Auflieger zahlreiche Feuerwehrkskörper im Wert von ca. 1.500 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

