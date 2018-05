POL-WHV: Räubersicher Diebstahl in Nordseepassage in Wilhelmshaven - Widerstand gegen Sicherheitspersonal - ohne Verletzte

Wilhelmshaven (ots) -

wilhelmshaven. Am Freitag, den 27.04.2018, meldete der Sicherheitsdienst der Nordseepassage am Bahnhofsplatz 1 in Wilhelmshaven der Polizei gegen 13.17 Uhr einen renitenten Ladendieb, der zuvor in einem dortigen Verbrauchermarkt einer Tabakpackung den Inhalt entnommen und diesen eingesteckt hatte. Anschließend entsorgte der Ladendieb die Verpackung im Geschäft und wollte dieses ohne zu bezahlen verlassen. Auf Ansprache des Sicherheitsdienstes versuchte der 54-jährige Wilhelmshavener zu fliehen und widersetzte sich massiv dem Sicherheitspersonal. Nur mit Hilfe einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung neben dem Diebesgut ein Taschenmesser vor und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Räuberischen Diebstahls ein. Der Ladendieb wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

