POL-COE: Havixbeck, Herkentruper Straße/ Feuerwehr befreit Verletzte nach Unfall

Coesfeld (ots) - Eine 32-jährige Havixbeckerin ist am Dienstag (27. November) um 7.57 Uhr bei einem Unfall auf der Herkentruper Straße in Havixbeck schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Kleinwagen in einer Linkskurve aus ungelärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Zur Bergung der Verletzten musste die Feuerwehr Havixbeck das Dach des Wagens entfernen. Die Havixbeckerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell