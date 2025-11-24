Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Einkaufsmarkt - Tabakwaren abtransportiert ++ ohne Führerschein und alkoholisiert - Leuchtreklame von Einkaufsmarkt kippt um - mehr als 50.000 Euro Schaden ++ ins Rutschen gekommen

Lüneburg (ots)

Presse - 24.11.2025 ++

Lüneburg

Amelinghausen - Einbruch in Einkaufsmarkt - Tabakwaren abtransportiert

In einen Lebensmittelmarkt im Grenzweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.11.25 ein. Dabei hatten die Täter eine Stahlblechtür gewaltsam geöffnet, waren ins Gebäude gelangt und konnten in der Folge Tabakwaren/Zigaretten abtransportieren, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - runtergerissen, geschlagen und Fan-Utensilien geraubt - Polizei ermittelt

Wegen einer Raubstraftat ermittelt die Polizei gegen drei unbekannte Männer nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 23.11.25 Vor dem Neuen Tore. Die Unbekannten waren vermutlich aufgrund seiner Fan-Utensilien einem 22 Jahre alten Lüneburger vom Bahnhof aus gefolgt und rissen diesen gegen 21:40 Uhr gemeinschaftlich zu Boden. In Folge traten und schlugen die Männer den 22-Jährigen und nahmen ihn seine Vereinsmütze und einen Fan-Schal ab. Danach ergriffen die Täter die Flucht. Der Lüneburger erlitt leichte Verletzungen. Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen wegen eines Straßenraubs dauern an.

Bleckede - ohne Führerschein und alkoholisiert - Leuchtreklame von Einkaufsmarkt kippt um - mehr als 50.000 Euro Schaden

Erheblicher Sachschaden verursachte ein alkoholisierter Fahrer eines VW-Kastenwagen in den Abendstunden des 22.11.25 in der Bahnhofstraße. Der 20 Jahre alte Fahrer des Transporters war gegen 19:00 Uhr in Fahrtrichtung Hintergarten aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,38 Promille nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und touchierte einen Mast/massive Leuchtreklame des dortigen Einkaufsmarktes. Diese stürzte dadurch um. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Der 20-Jährige, der auch keine Fahrerlaubnis besaß, blieb unverletzt.

Hohnstorf - Reifen von Grundstück gestohlen

Einen Satz Reifen auf Felge stahlen Unbekannte in der Nacht zum 23.11.25 von einem Pkw-Anhänger auf einem Grundstück in der Ernst-Kissolewski-Straße. Der Eigentümer hatte insgesamt 12 Reifen auf Felge auf dem Anhänger gelagert. In der Nacht luden die Täter alle Reifen ab und nahmen insgesamt vier Räder (einen Satz) mit. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Dahlenburg - Pkw Ford C-Max mitgenommen - Schlüssel steckte

Einen Pkw Ford C-Max mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-VN XXX klaute ein Unbekannter in der Nacht zum 24.11.25 in der Bahnhofstraße in Dahlenburg. Der Pkw war unverschlossen mit im Zündschloss befindlichem Schlüssel auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi A4 stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 23.11.25 auf der Landesstraße 221. Bei der Kontrolle des Pkw gegen 11:00 Uhr nahmen die Beamten deutlichen Marihuanageruch wahr. Der 34-Jährige räumte den Konsum ein, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Reinstorf, OT. Wendhausen - unter Alkoholeinfluss unterwegs -2,2 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 23.11.25 in Wendhausen. Bei der Kontrolle gegen 17:30 Uhr war aufgefallen, dass an dem Pkw andere Kfz-Kennzeichen angebracht waren. Parallel stellten die Beamten bei dem 50 Jahre alten Fahrer auch eine Alkoholisierung von 2,2 Promille fest, so dass ihn entsprechende Strafverfahren erwarten.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - ins Rutschen gekommen - verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Citroen C1 in den Morgenstunden des 24.11.25 auf dem Ortsverbindungsweg Pisselberg - Dannenberg. Aufgrund von Gegenverkehr war die junge Frau mit ihrem Pkw Citroen nach rechts in den Seitenstreifen gefahren, kam beim wiederauffahren ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum sowie einen Zaun. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 7.500 Euro.

Uelzen

Rosche - Bauwagen in Brand - Feuerwehr verhindert Vollbrand - undichte Isolierung im Bereich des Ofens als mögliche Ursache

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet in den Morgenstunden des 23.11.2025 ein Bauwagen in der Ortschaft Katzien in Brand. Dieser wurde der Polizei gegen 09:40 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Ursächlich für das Feuer könnte eine undichte Isolierung im Bereich des Ofens sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus scheitert - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Am 23.11.2025 gegen 17:45 Uhr hörten die Nachbarn eines Wohnhauses in der Straße Oldent einen dumpfen Knall. Als sie sich auf dem Grundstück umschauten, bemerkten sie, dass eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen wurde. Zusätzlich wurde der Bewegungsmelder manipuliert. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Die derzeit unbekannte Person flüchtete. Der Schaden liegt bei etwas über 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Uelzen - Einbruch in Geschäftsgebäude scheitert

In ein Geschäftsgebäude in der Dieterichstraße versuchte ein Unbekannter im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 21. Und 24.11.25 einzubrechen. Der Täter versuchte sich an einer Eingangstür. Diese hielt jedoch stand, so dass ein Sachschaden von gut 4.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - E-Scooter-Fahrer entwendet Plastiktasche mit Geldbörse

Ein derzeit unbekannter Fahrer eines E-Scooters fuhr am 23.11.2025 gegen 12:05 Uhr an einem Wohnhaus in der Stettiner Straße vorbei. Dort erblickte er eine vor der Garage abgestellte Plastiktasche und nahm sie an sich. Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl und folgte mit ihrem PKW dem E-Scooter. Der Fahrer warf die Plastiktasche in einen Altkleidercontainer. Die in der Tasche befindliche Geldbörse wurde kurze Zeit später im Nahbereich aufgefunden. Es wurde nichts aus der Geldbörse entwendet.

