POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüneburg/ Lüchow- Dannenberg/ Uelzen vom 21.11.2025 - 23.11.2025 ++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Einbrüche

Am Freitagnachmittag kam es in der Uelzener Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Der Täter verschaffte sich durch Aufdrücken eines Kellerfenster Zugang und durchfühlte hier mehrere Gegenstände. Die Geschädigte bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete daraufhin zunächst, kam jedoch wieder und entwendete eine Sporttasche.

In den frühen Freitagabendstunden verschaffte sich eine männliche Person über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu einem Reihenhaus in der Schillerstraße und durchwühlte hier mehrere Räumlichkeiten. Nach kurzer Flucht konnte die Person durch die Polizei gestellt werden. Bei dem Täter wurden Schmuckstücke und auch die Sporttasche des vorherigen Einbruchs festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mit Alkohol am Steuer

Aufgrund der auffälligen Fahrweise stoppten am Freitagabend Zollbeamte auf der Ostumgehung einen Pkw und informierten die Polizei. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin fußläufig, konnte jedoch nach kurzer Zeit im Nahbereich angetroffen werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso erging es einer Fahrzeugführerin am Samstagabend, welche trotz Alkoholbeeinflussung mit ihrem Pkw durch Adendorf fuhr. Ein Test ergab 2,3 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall wegen vereister Scheibe

Am Samstag gegen 09:30 Uhr übersah die Fahrzeugführerin in Nahrendorf einen bevorrechtigen Pkw, weil sie ihre Frontscheibe nicht ordnungsgemäß enteist hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß werden die Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung in Reinstorf

Zeugen meldeten am Samstag gegen 21:25 Uhr einen lauten Knall und eine Stichflamme in Reinstorf. Vor Ort konnte auf einem Spielplatz ein stark demolierter Mülleimer festgestellt werden, welcher vermutlich durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter 04131/6072215.

Stadt und Landkreis Uelzen

Am 23.11.2025, gegen 00:40 Uhr, versucht ein 56-jähriger Mann mit einer Glasflasche die Außenscheibe einer Bankfiliale in Bad Bevensen zu beschädigen, um an seinen vergessenen Rucksack zu gelangen. An der Scheibe entsteht ein Sachschaden. Dem Verursacher wird, neben der Eröffnung einer Einleitung eines Strafverfahrens, ein Platzverweis ausgesprochen.

Am 23.11.2025, gegen 02:45 Uhr, kommt es in einer Lokalität in der Uelzener Innenstadt zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Als sich das Geschehen vor die Lokalität verlagert, schlägt einer der Männer mit der Faust ins Gesicht des anderen Mannes, sodass dieser stürzt. Anschließend entfernt sich der Verursacher vom Tatort.

Stadt und Landkreis Lüchow-Dannenberg

Körperverletzung in Gorleben

Nachdem ein 16-jähriger Jugendlicher das Grundstück eines 24-jährigen Gorlebener trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, schlug dieser dem 24-jährigen mit der Faust auf die Nase. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Ladendiebstahl bei Aldi

Am Samstagnachmittag wurde in der Aldi-Filiale in Dannenberg ein 43-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl durch Mitarbeiter erwischt. Das Diebesgut konnte gesichert und der Filiale wiederausgehändigt werden. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Am späten Samstagabend fiel bei einem Ehepaar aus Müggenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass der genutzte Pkw ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Des Weiteren war der männliche Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gefährt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

