Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen ++ "Wer schlägt geht!" ++ bei Rotlicht über die Straße ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.10.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - VORSICHT! FALSCHER POLIZIST! ruft an - Bürger reagieren besonnen - mehr als ein Dutzend umsichtige Bürger melden sich bei der Polizei - Polizei lobt und warnt weiterhin

Zu einer Häufung von Anrufen sog. "falscher Polizeibeamter" (Kommissar XY vom LKA oder der Kriminalpolizei Lüneburg) kam es im Verlauf des gestrigen Tages (25.10.22) in der Region Lüneburg. Die mehr als ein Dutzend Angerufenen "rochen alle den Braten", beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei! "Gut gemacht!"

Die Polizei warnt und sagt auch "EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und werden Sie misstrauisch!"

Hintergrund:

Bei diesen Anrufen fordern die Betrüger mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Lüneburg - "Wer schlägt geht!" - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Für zehn Tag aus der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei einen 42-Jährigen in den frühen Nachmittagsstunden des 25.10.22 im Stadtteil Kaltenmoor. Der Mann hatte gegen 15:00 Uhr u.a. seine Frau geschlagen. Die alarmierten Beamten griffen ein, leiteten entsprechende Strafverfahren ein und verwiesen den Mann aus der Wohnung. Am Abend verstieß der 42-Jährigen gegen die Wegweisung. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein und setzte die Wegweisung durch.

Lüneburg - Vandalen treten am Stint Aufsteller um und flüchten

Den Aufsteller eines Restaurants Am Stintmarkt traten drei Männer in den Abendstunden des 25.10.22 um. Parallel warfen die Vandalen gegen 21:00 Uhr auch eine Glasflasche in die Fensterscheibe eines Geschäfts und ergriffen die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - bei Rotlicht über die Straße

Leichte Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 25.10.22 Vor dem Bardowicker Tore. Der Radfahrer hatte gegen 17:30 Uhr bei Rotlicht die Straße passiert und wurde dabei an der Kreuzung Moldenweg von einem linksabbiegenden Pkw Mazda einer 23-Jährigen erfasst. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Einbruch in Schweinestall - Hochdruckreiniger und Kettensägen erbeutet

In einen Schweinestall in Prepow brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.10.22 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und stahlen aus einem Anbau einen Hochdruckreiniger sowie zwei Kettensägen, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - mehrere Kleinstbrände im Forst

Mehrere Kleinstbrände im moosbedeckten Untergrund eines Waldstücks Am Fuchsberg in Groß Heide bemerkte eine Pilzsammlerin in den frühen Nachmittagsstunden des 25.10.22. Die benachrichtigte Feuerwehr löschte die Brandherde. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 28-Jährigen aus der Region unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 25.10.22. Bei der Kontrolle des Mannes wurde gegen 23:15 Uhr der Einfluss von Drogen festgestellt. Der 28-Jährige räumte ein in den Morgenstunden einen Joint geraucht zu haben. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 26.10.22 An der Bahn. Dabei waren insgesamt acht Fahrzeugführer im 50 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell