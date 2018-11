POL-LG: ++ "Polizei auf Einbrecher-Jagd" ++ wesentliche Bausteine: Hinweise & Kontrollen ++ "Helfen Sie aktiv mit!" ++ "WED-Hinweis-Telefon" ++ Polizei setzt (auch) auf Hinweise der Bürger! ++

Kontrollen im Landkreis LG (Archivbild v. 09.11.18) Bild-Infos Download

Lüneburg (ots) - ++ "Polizei auf Einbrecher-Jagd" ++ wesentliche Bausteine: Hinweise & Kontrollen ++ "Helfen Sie aktiv mit!" ++ "WED-Hinweis-Telefon" ++ Polizei setzt (auch) auf Hinweise der Bürger! ++

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - Region Nordost-Niedersachsen.

"Helfen Sie aktiv mit!", appelliert die Polizei in der Region an die Bürgerinnen und Bürgern bei ihren vielschichtigen Maßnahmen gegen Wohnhauseinbrüche. "Bei unseren routinemäßigen Befragungen der betroffenen Einbruchsopfer stellen wir immer wieder fest, dass die Geschädigten selber oder auch Nachbarn oder Bekannte im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen (in Bezug auf Personen oder Fahrzeuge) gemacht haben, sich jedoch scheuten die Polizei umgehend zu verständigen!", so ein Ermittler. Daher nochmals der Appell: "SEIEN SIE WACHSAM (ein wachsamer "Nachbar") und scheuen Sie sich nicht bei Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sofort die Polizei zu informieren! Teilen Sie Ihre Beobachtung umgehend der Polizei (über die Amtsleitung, WED-Hinweis-Telefon oder Notruf) mit, in dringenden Verdachtsfällen wählen Sie immer 110

Die Polizei bittet parallel: Notieren Sie Kennzeichen, Fahrzeugtyp und -farbe von fremden Fahrzeugen in Ihrer Umgebung. Prägen Sie sich das Aussehen von unbekannten Personen in Ihrer Umgebung ein. Achten Sie auch auf Vorkommnisse bei Ihren Nachbarn.

Im Rahmen des Maßnahmen- & Präventionskonzepts gegen Wohnungseinbrüche war die Polizei in der Region in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Lüneburg auch am gestrigen 26.11.18 wieder präsent und aktiv. Mehr als ein Dutzend Beamte (auch in zivil) kontrollierten in den Nachmittags- und Abendstunden im nördlichen und westlichen Landkreis Lüneburg mehr als 25 Fahrzeuge und überprüften mehr als 40 Personen.

... weitere Kontrollen und Maßnahmen folgen.

WED-Hinweis-Telefon/Erreichbarkeit

Anlassbezogen setzten die Ermittler auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger! - "Einbrecher, Diebe oder Trickdiebe können Ihnen auffallen, wenn Sie Augen und Ohren offen halten".

Um diese ungefiltert aktuell entgegennehmen zu können, hat der Ermittlungsbereich Wohnungseinbruchdiebstahl seit dem Jahr 2017 für Hinweise der Bevölkerung eine gesonderte Erreichbarkeit unter Tel. 04131-8306-1991 ("WED-Hinweis-Telefon") eingerichtet. Über diese Nummer können Bürger (auch außerhalb von akuten Einsatzanlässen) Hinweise an die Ermittler telefonisch weitergeben. Parallel steht dazu auch weiterhin die Email: wed@pi-lg.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung.

WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, ... damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können.

