POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.-25.11.18 ++

Lüneburg (ots) - Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 23.-25.11.2018 ++

- Landkreis Lüneburg -

- Überfall auf Spielothek -

Eine männliche Person betrat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht eine Spielothek in der Oberen Schrangenstraße in Lüneburg. Die Person war vermummt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die 26-jährige Angestellte der Spielothek gab Bargeld heraus. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angestellte beschrieb den Täter als ca. 170-175 cm großen kräftigen bis dicken Mann. Er trug eine graue Chinohose undeine schwarze Jacke mit Kapuze.

- Einbrüche -

Am Wochenende gab es zahlreiche Einbrüche im Lüneburger Stadtgebiet und im Landkreis: Am Freitag zwischen 16 und 20:45 Uhr wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Hasenburger Berg in Lüneburg aufgehebelt. Der unbekannte Täter gelangte ins Haus und suchte nach Diebesgut. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Täter etwas entwendet hat.

Am Samstag Morgen gegen 04:00 Uhr versuchte ein Täter in der Käthe-Krüger-Straße in Lüneburg in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Der Täter warf Pflastersteine gegen eine Glasscheibe. Hierbei löste die Alarmanlage aus und der Täter flüchtete.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelte ein unbekannter Täter das Küchenfenster eines Reihenhauses in der Dorfstraße in Adendorf auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut und konnte in unbekannte Richtung fliehen. Eine Nachbarin beobachtete zwei unbekannte männliche Personen, die sich im Nahbereich des Hauses aufgehalten haben.

Von Freitag gegen 17 Uhr bis Samstag 09 Uhr kletterte ein unbekannter Täter auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Volgerstraße in Lüneburg und hebelte die Balkontür auf. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchwühlt und der oder die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt.

Am Samstag gegen 11 Uhr wurde der Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus im Turmweg in Adendorf gemeldet. Ein unbekannter Täter hatte ein Kellerfenster aufgedrückt und stieg so in das Haus ein. Im Anschluss wurde das Haus erfolglos nach Diebesgut durchsucht.

Am Samstag zwischen 07:30 und 17:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Eiskeller in Lüneburg einzubrechen. Er wollte ein Fenster aufhebeln, löste hierbei aber akustischen und optischen Alarm aus. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und floh in unbekannte Richtung.

In der Zeit von Samstag 15 Uhr bis Sonntag 00:45 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Alec-Moore-Straße in Lüneburg auf. Der oder die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld und Parfum.

Am Samstag gegen 10 Uhr wurden der Polizei Einbrüche in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenkolonie Kirchsteig Am Wienebütteler Weg in Lüneburg gemeldet. Ein unbekannter Täter hatte die Schlösser mehrerer Gartenlauben gewaltsam geöffnet und diverses Werkzeug und etliche Meter Kabel entwendet.

- Betrunken am Steuer -

Am Samstag gegen 19:35 Uhr setzte sich ein 33-jähriger aus Polen stammender Mann deutlich alkoholisiert ans Steuer seines BMW. Vermutlich wegen seiner Alkoholbeeinflussung übersah er in der Lauenburger Straße in Bleckede einen geparkten Pkw und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Pkw auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Fahrer verletzte sich und wurde ins Lüneburger Klinikum verbracht. Der Mann war während der gesamten polizeilichen Maßnahme sehr uneinsichtig.

- Erfolgreiche Verkehrskontrollen -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei in der Bockelmannstraße und in der Hamburger Straße in Lüneburg Verkehrskontrollen durch. Es wurden über 20 Ordnungswidrigkeiten (u.a. Geschwindigkeits-, Handy- und Gurtverstöße) geahndet. Zudem wurde ein 22-jähriger Afghane angehalten, der mit seinem Pkw fuhr, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und ein 17-jähriger, der mit seinem Motorrad unterwegs war, obwohl er unter Drogeneinfluss stand.

- Kater gerettet -

Am Freitag um 13:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Kater vor 4 Tagen in ein leerstehendes Haus in der Johannisstraße in Lüneburg gelaufen sei. Der Kater sei nicht wieder heraus gekommen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten eine Katzenklappe an der Terrassentür öffnen, die Katze aus dem Haus befreien und wohlauf an die überglückliche Besitzerin übergeben.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

- Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung -

Ort: K 7, Schnega Richtung Schnega Bahnhof Datum: Samstag, 24.11.2018, 02:30 Uhr Sachverhalt: Ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis befuhr die K 7 von Schnega in Richtung Schnega Bahnhof. Der betrunkene Pkw-Fahrer (Atemalkoholwert: 1,54 Promille) kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt aus dem Pkw geborgen.

- Trunkenheitsfahrt -

Ort: Drawehner Straße Richtung Reetze Datum: 23.11.2018 19:09 Eine Anruferin meldete einen vor ihr fahrenden Pkw, welcher durch Schlangenlinien auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufene Polizei wurde bei dem 44-jährigen Fahrer Atemalkohol festgestellt: 2,36 Promille. Bei dem absolut fahruntüchtigen Mann wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

- Fahrt unter Drogeneinfluss -

Ort: Lübbow, B 493, Ortsmitte Datum: 23.11.2018, 00:30 Uhr In der Ortschaft Lübbow wurde ein Pkw durch die Polizei kontrolliert. Der 20-jährige Fahrer fiel durch veränderte Pupillen in seinen Augen auf, woraufhin er in Verdacht geriet, Drogen genommen zu haben. Einen Urintest hat er verweigert. Daraufhin wurde eine weitere Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die Polizeibeamten vermuten jedoch Cannabis-Konsum.

- Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Ort: Bundestraße in Jameln Datum: 24.11.2018, 07:00 Uhr Der Jugendliche fuhr mit seinem Kleinkraftrad mit 80 km/h durch Jameln, obwohl dieses nur für 40 km/h zugelassen ist. Also leitete die Polizei diverse Verfahren, unter andere, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeuggesetz und weitere ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

- Fahren ohne deutsche Fahrerlaubnis -

Ort:Schaafhausen Datum: 24.11.2018, 20:30 Uhr Der ausländische Fahrzeugführer fuhr durch Schaafhausen, obwohl er keinen Führerschein besaß, mit dem er innerhalb Deutschlands fahren darf. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

- Landkreis Uelzen -

- Unfälle -

Am Freitag gegen 14:00 Uhr übersah ein 19jähriger Autofahrer in Uelzen beim Einbiegen von einem Grundstück auf die Fahrbahn den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 52jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde, jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt 23.000 Euro entstand.

Leichte Verletzungen trug eine 43jährige Fahrzeugführerin in Folge eines Unfalls am Freitag gegen 14:30 Uhr in Jastorf davon. Die Frau wollte auf ein Grundstück einbiegen und wurde hierbei von einem 47jährigen Autofahrer übersehen. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

12.000 Euro geschätzter Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem die Polizei am Freitag gegen 21:10 Uhr in Wrestedt gerufen wurde. Ein 18jähriger befuhr die Bahnhofstraße, musste nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen und geriet deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen drei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge stieß. Der junge Mann blieb unverletzt.

- Pkw-Aufbruch -

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeughalter am frühen Sonntagmorgen in der Straße Am Königsberg. Unbekannte nutzten seine Abwesenheit und schlugen im Zeitraum zwischen Mitternacht und 01:20 Uhr die Seitenscheibe seines Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

- Ingewahrsamnahme -

Ein 37jähriger türkischer Staatsangehöriger musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er zuvor mehrfach gegen eine gerichtlich verfügte Gewaltschutzanordnung verstoßen hatte. Der polizeibekannte Mann näherte sich immer wieder einer jungen Frau an deren Arbeitsstätte, obwohl diese schon gerichtlich gegen ihn vorgegangen war. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, so dass er beim wiederholten Antreffen kurzerhand von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde und den Rest der Nacht nur noch mit Polizistinnen in Kontakt treten konnte.

- Trunkenheitsfahrt -

In eine Verkehrskontrolle geriet am Samstag gegen 19:15 Uhr ein 56jähriger Autofahrer in Rosche. Die kontrollierenden Beamten stellten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von nahezu 2,9 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

