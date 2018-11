POL-LG: ++ Täter von Anwohnern überrascht ++ Supermarkt-Einbrecher nach Fahndung "dingfest gemacht" ++ Polizei stellt flüchtige Täter in Bleckede ++ mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen ...

Lüneburg (ots) - ++ Täter von Anwohnern überrascht ++ Supermarkt-Einbrecher nach Fahndung "dingfest gemacht" ++ Polizei stellt flüchtige Täter in Bleckede ++ mit Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen polnischen Staatsbürger festgenommen ++ Diebesgut im Wert von mehr als 10.000 Euro ++ Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen in Einkaufsmärkte in der Region ++

Lüchow-Dannenberg/Lüneburg - Neu Darchau/Bleckede

Professionelle Supermarkt-Einbrecher konnte die Polizei mit Hilfe von aufmerksamen Anwohnern in den späten Abendstunden des 25.11.18 im Bereich Bleckede im Rahmen einer Fahndung verfolgen und einen 40 Jahre alten polnischen Staatsbürger vorläufig festnehmen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 40-Jährige zusammen mit mindestens einem weiteren Täter gegen 22:00 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Neu Darchau eingebrochen. Dabei hatten die Täter gewaltsam ein Fenstergitter sowie ein Fenster heraus gebrochen und in der Folge Tabakwaren/Zigaretten und Briefwertzeichen im Wert von mehr als 10.000 Euro nach draußen transportiert. Anwohner nahmen verdächtige Personen wahr und alarmierten die Polizei. Parallel ergriffen die Täter mit einem Teil des Diebesgutes u.a. mit einem weißen Transporter die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streifenwagenbesatzung in Bleckede einen weißen Transporter, Opel Vivaro mit "WL-Kennzeichen" stoppen und kontrollieren. Dabei konnten die Beamten einen der Täter, den 40-Jährigen, vorläufig festnehmen. Im Fahrzeug befand sich ein Teil des Diebesgutes. Parallel wies sich der polnische Staatsbürger mit gefälschten Dokumenten aus. Andere Ausweispapiere führten zur Identität des Mannes, der auch durch die Polizei in Polen mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird. Die weiteren Ermittlungen auch zu weiteren Einbrüche in verschiedene Einkaufsmärkte in der Region in den letzten Monaten dauern an.

