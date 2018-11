POL-LG: ++ Einbruch in Fahrradgeschäft - zehn Drahtesel/E-Bikes erbeutet ++ verunfallt - schwer verletzt ++ "Aha, so so!?" - Handy gestohlen - EC-Karte & Papiere gefunden ++

Lüneburg (ots) - Presse - 26.11.2018 ++

Lüneburg

Lüneburg - Unbekannte verletzen 23-Jährige - Zeuge(n) gesucht!

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Angriff zweier unbekannter Männer auf eine 23-Jährige in den frühen Morgenstunden des 24.11.18 Am Marienplatz. Die Lüneburger hatte sich in den Nachmittagsstunden des 25.11.18 bei der Polizei gemeldet und den Angriff zur Anzeige gebracht. Auf dem Nachhauseweg wurde die junge Frau gegen 04:30 Uhr (am 24.11.) von den zwei Tätern getreten, so dass sie zu Boden fiel. Im Anschluss traten die Männer auf die Frau ein und schlugen diese auch. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge ging dazwischen, so dass die Täter die Flucht ergriffen. Die Lüneburgerin erlitt Verletzungen. Der Zeuge fuhr die 23-Jährige dann nach Hause. Die Polizei bittet den hilfsbereiten Zeugen sowie auch weitere mögliche Tatzeugen, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Neetze - Einbruch in Fahrradgeschäft - zehn Drahtesel erbeutet

In ein Fahrradgeschäft in der Lüneburger Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.11.18 ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und konnten insgesamt zehn Fahrräder, u.a. sieben hochwertige Haibike E-MTB und drei weitere MTB abtransportieren. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - Schmuck & Bargeld weg

In eine Wohnhaus, Am Kaltenmoor, brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 25.11.18 zwischen 11:30 und 15:00 Uhr ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und erbeuteten Schmuck, Bargeld sowie eine Spiegelreflexkamera. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Gewächshaus aufgebrochen

Die Folie eines Gewächshauses in der Ochtmisser Straße schnitten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 23. und 26.11.18 auf. Die Täter erbeuteten eine Motorsäge. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reinstorf - verunfallt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Fahrer eines VW Golf in den Morgenstunden des 26.11.18 bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg Wendhausen - Kreisstraße 28. Der Mann war gegen 06:30 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Jeetzel - Einbruch in Büro

In die Büroräume eines Betriebs Im Anger brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 26.11.18 ein. Die Täter erbeuteten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-215, entgegen.

Dannenberg - Reifen beschädigt

Alle vier Reifen eines auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants abgestellten Pkw VW Polo beschädigten Unbekannte in den Abendstunden des 25.11.18 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-215, entgegen.

Woltersdorf - "verunfallt"

Vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi A3 in den Abendstunden des 25.11.18 auf der Landesstraße 259 - Am Sande. Der junge Mann war gegen 20:10 Uhr von Lichtenberg kommend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, geriet über den Bordstein auf den Gehweg und überfuhr ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Uelzen - "Aha, so so!?" - Handy gestohlen - EC-Karte & Papiere gefunden

Den Diebstahl ihres Mobilfunktelefons wollte eine 28 Jahre alte Frau aus Cloppenburg in den frühen Morgenstunden des 25.11.18 bei der Polizei in Uelzen anzeigen. Das Handy sei der alkoholisierten Frau (1,6 Promille) in der Nacht in einer Bar in der Rademacherstraße vermutlich durch einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Celle gestohlen worden. Bei der Anzeigenaufnahme machte die 28-Jährige immer wieder widersprüchliche Angaben. Parallel stellten die Beamten in den Sachen der Frau mehrere Karten, u.a. eine EC-Karte einer 40-Jährigen aus dem Landkreis Uelzen fest, die die 28-Jährige gefunden haben will und daher einsteckte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls bzw. Fundunterschlagung gegen den 28-Jährige.

Bad Bevensen - Einbruch in Bibliothek

In eine Bibliothek in der Medinger Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.11.18 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und erbeuteten einen Computer sowie ein Münzfach eines Kopierers. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

Uelzen - "Auseinandersetzung" - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 34 und 37 Jahre alte syrische Staatsbürger. Die Männer waren mit einem anderen syrischen Staatsbürgern im Alter von 55 Jahren sowei seinen 29, 45 und 46 Jahren alten Begleitern in den Abendstunden des 25.11.18 gegen 19:45 Uhr vor einer Kneipe in der Schillerstraße in Streit geraten. Dabei schlugen die Männer dem 55-Jährigen ins Gesicht.

Uelzen - gegen Verkehrszeichen geprallt - leicht verletzt

Vermutlich infolge Unachtsamkeit verunfallte ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Rapid in den Nachtstunden zum 26.11.18 auf der Bundesstraße 4 in Höhe der Ausfahrt Groß Liedern. Der junge Mann kam gegen 00:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Verkehrszeichen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell