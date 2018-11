POL-LG: ++ Außenbordmotoren gestohlen ++ Einbruch in Tankstelle ++ trotz Fahrverbot unterwegs - Strafverfahren ++ ungebremst gegen Straßenschild ++ mit Wildschwein kollidiert ++

Lüneburg (ots) - Presse - 13.11.2018 ++

Lüneburg

Vögelsen - Einbruch in Wohnhaus

Am 12.11.18, zwischen 13.30 und 20.50 Uhr, haben unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße Am Wahlsberg eingeschlagen. Die Täter betraten das Haus, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Hohnstorf/ Elbe - Außenbordmotoren gestohlen

Zwischen dem 11.11.18, 14.00 Uhr, und dem 12.11.18, 08.30 Uhr, haben unbekannte Täter einem Berufsfischer zwei Außenbordmotoren im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro gestohlen. Das Boot des Fischers war an seinem Liegeplatz im Buhnenfeld vertäut. Es wurde von UT offenbar los gemacht und von der Strömung davon getrieben. Das Boot wurde oberhalb des Sportboothafens Artlenburg ungesichert aufgefunden; die Außenbordmotoren der Marke Honda bzw. Yamaha waren ausgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel.: 04136/91239-58 entgegen.

Bardowick - Einbruch in Tankstelle

Zwei unbekannte Täter sind am 13.11.18, gegen 00.45 Uhr, in eine Tankstelle in der Hamburger Landstraße eingebrochen. Die Täter entfernten ein Fenstergitter, brachen ein Fenster auf und entwendeten nach ersten Ermittlungen diverse Tabakwaren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Kita

Zwischen dem 09. und 12.11.18 haben unbekannte Täter die Verglasung einer Tür einer Kindertagesstätte in der Straße An den Reeperbahnen beschädigt. Die Täter verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Randalierer an Grundschule

Sachschäden von geschätzten 1.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen dem 09. und 12.11.18 an einer Grundschule im Süttorfer Weg verursacht. Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein und beschädigten Verblendsteine des Mauerwerkes. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Bleckede - Scheibe eingeworfen

In der Nacht zum 12.11.18 haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Geschäftshauses in der Friedrich-Kücken-Straße eingeworfen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Barendorf - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 12.11.18, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Schulstraße und wollte nach links auf die B 216 in Richtung Lüneburg einbiegen. Hierbei missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt einer 23-Jährigen, die mit ihrem Fiat 500 die Bundesstraße in Richtung Dahlenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei den die Fiat-Fahrerin und ihre 21 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt wurden. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Melbeck - Zusammenstoß mit Fußgänger - Autofahrer fährt davon

Bereits am 09.11.18, gegen 18.35 Uhr, ging ein 20 Jahre alter Fußgänger auf dem linken Fußweg entlang der B4 aus Richtung Lüneburg kommend. Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer musste mit seinem Pkw an der Einmündung Wiesenweg verkehrsbedingt warten, bevor er in Richtung Lüneburg einbiegen konnte. Als er schließlich Abbiegen konnte, übersah der Pkw-Fahrer offenbar den Fußgänger, touchierte ihn am Bein und verletzte ihn dabei leicht. Von de Opel konnte als Kennzeichenfragment u.a. die Zahlenkombination 89 abgelesen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/917900, entgegen.

Lüneburg - Update: "technischer Defekt als Ursache" - abgestellter Pkw Daimler Chrysler Jeep nach Brand erheblich beschädigt

Nach dem Brand eines in der Theodor-Heuss-Straße abgestellten Pkw Daimler Chrysler Jeep in der Nacht zum 10.11.18 gegen 01:00 Uhr hat die abschließende Untersuchung auch mit einem Sachverständigen ergeben, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. (...) Anwohner/Gäste einer Bar hatten das Feuer im Motorbereich des Fahrzeug in der Nacht bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und selbst mit Handfeuerlöschern versucht das Feuer zu bekämpfen. Trotz des schnelle Einsatzes entstand nicht unerheblicher Schaden im Bereich des Motorraums in Höhe von mehreren tausend Euro (siehe auch Pressemitteilung v. 10.11.18).

Lüchow-Dannenberg

Gusborn, OT. Quickborn - Einschleichdieb in Gaststätte

In die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Hauptstraße schlich sich ein Unbekannter in den Morgenstunden des 12.11.18 ein. Der Täter war zwischen 09:30 und 11:00 Uhr durch eine Hintereingangstür ins Gebäude gelangt und konnte in einem Arbeitszimmer eine Geldbörse mit Bargeld vorfinden, die er mitnahm. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-800790-0, entgegen.

Lemgow, OT. Simander - Handwerksgeräte aus Schuppen mitgenommen

Diverse Handwerksgeräte (Motorsäge, Akkuschrauber und Handkreissäge) stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 27.10. bis 12.11.18 aus einem Geräteschuppen in der Dorfstraße. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Dieselkraftstoff und Kraftstoffpumpe von Baustelle gestohlen

Dieselkraftstoff sowie eine Kraftstoffpumpe stahlen Unbekannte in der Nacht zum 13.11.18 nach Aufbrechen eines Containers auf einer Baustelle zwischen Lüchow und Plate. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - trotz Fahrverbot unterwegs - Strafverfahren

Trotz bestehenden Fahrverbots (im Rahmen eines Bußgeldbescheid) befuhr ein 47-Jähriger in den Mittagsstunden des 12.11.18 mit seinem Pkw Audi die Bleckeder Landstraße. Die Polizei stoppte den Audi und stellte bei der Kontrolle das Fahrverbot fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein. Den selbigen nahmen die Beamten in Verwahrung. Parallel ahndeten die Beamten im Rahmen ihrer Verkehrskontrollen auch noch zwei weitere Verkehrsverstöße.

Dannenberg - ungebremst gegen Straßenschild

Mit einem Straßenschild kollidierte ein 21 Jahre alter Auto-Fahrer in den frühen Morgenstunden des 13.11.18 im Kreisverkehr der Bundesstraße 248a aus Prisser kommend. Der junge Mann war gegen 05:45 Uhr aus Unachtsamkeit ungebremst in den Kreisverkehr gefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Uelzen - mit Wildschwein kollidiert

Mit einem Wildschwein kollidierte ein 38 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler in den Nachtstunden zum 13.11.18 auf der Landesstraße 191 zwischen Uelzen und Celle. Es entstand gegen 01:00 Uhr ein Sachschaden von gut 1500 Euro. Das Tier verendete vor Ort.

Bad Bodenteich - Smartphone und Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Das Smartphone und die Geldbörse einer 73-Jährigen stahlen Unbekannte in einem unbeobachteten Moment in den Nachmittagsstunden des 12.11.18 gegen 14:15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Neustädter Straße. Die Täter konnten die Wertgegenstände aus dem am Einkaufswagen angehängten Beutel unbemerkt mitnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96300-0, entgegen.

