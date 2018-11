POL-LG: ++ "mit Leergut des nächtens unterwegs" - Leergut-Diebstähle ++ Reifen von Erntefahrzeugen beschädigt ++ Kunststoff-Gedenktafeln gestohlen ++ junge Motorradfahrerin verunfallt ++

Lüneburg (ots) - Presse - 12.11.2018 ++

Lüneburg

Deutsch Evern - Reifen von Erntefahrzeugen beschädigt

Erheblicher Sachschaden von gut 5500 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 03. bis 09.11.18 auf einem Feld im Bereich hinter dem Hundeübungsplatz (Heiligengeistfeld) - Kreisstraße 52. Dabei stachen bzw. schraubten die Vandalen vermutlich gezielt in mehrere Reifen eines Traktors sowie einer Erntemaschine Schrauben und zerstörten die Reifen. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-91790-0, entgegen.

Lüneburg - "mit Leergut des nächtens unterwegs" - Leergut-Diebstähle

Mit vier Kisten Leergut stoppte die Polizei einen 32-jährigen Lüneburger in den Nachtstunden zum 12.11.18 Auf der Hude. Der Lüneburger konnte gegen 02:45 Uhr nicht plausibel erklären, ob er die Kisten rechtmäßig erlangt hat, so dass die Beamten diese sicherstellten und ermitteln.

In der Nacht zum 11.11.18 war es gegen 00:30 Uhr zu einem Diebstahl von Leergut von dem Gelände eines Imbiss Vor dem Bardowicker Tore. Dort waren Unbekannte über den Zaun geklettert und hatten mehrere Getränkekisten mitgehen lassen. Parallel stahlen Unbekannte auch fünf Kisten Bier aus dem Lager einer Schlachterei in der Obere Ohlingerstraße. Dort hatten die Täter die Scheibe einer Tür eingeschlagen.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg, OT. Rettmer - Radfahrerin übersehen - leicht verletzt

Beim Linksabbiegen übersah eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler-Benz in den Mittagsstunden des 11.11.18 Am Bahnhof Rettmer eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 47 Jahre alte Radlerin stürzte durch die Kollision gegen 13:15 Uhr und verletzte sich leicht.

Lüneburg - Verkehrszeichen touchiert, verunfallt und Wagen stehen lassen

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 35 Jahre alten Fahrer eines Pkw Nissan Pixo aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der Nissan-Fahrer hatte am 11.11.18 gegen 20:15 Uhr an der Anschlussstelle Lüneburg Nord - Bundesstraße 209 - aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mehrere Verkehrszeichen beim abfahren beschädigt, stellte sein Fahrzeug an der Unfallstelle ab und verließ unerlaubt den Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von gut 1400 Euro.

Lüneburg - Mineralwolle und 50 Qm Styropor gestohlen

Zwei Paletten mit Mineralwolle sowie 50 Quadratmeter Styropor stahlen Unbekannte von einer Baustelle im Zeitraum vom 08. bis 12.11.18 in der Klaus-Groth-Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Kunststoff-Gedenktafeln gestohlen

Zwei Gedenktafeln aus Kunststoff demontierten Unbekannte bereits im Zeitraum vom 26. bis 29.10.18 von der Mauer der Grundschule in der Dorfstraße in Adendorf. Der Diebstahl wurde heute zur Anzeige gebracht. Parallel versuchten die Täter einen sog. Stolperstein (Erinnerung an einen 1943 deportierten Jungen) aus dem Pflaster zu brechen. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Schaafhausen - Gartenschlauch & Sackkarre gestohlen

Gut 25 Meter Gartenschlauch sowie eine Sackkarre stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 02. bis 05.11.18 aus einer Garage in Schaafhausen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Täter "auf Diebes-Tour"

Wegen "doppelten" Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen bereits polizeilich bekannten 20-Jährigen nach zwei Diebstählen in den Morgenstunden des 11.11.18. Gegen 07:45 Uhr hatte sich der 20-Jährige aus dem westlichen Landkreis in einer Station des Uelzener Klinikums, Hagenskamp, geschlichen und dort aus einem Dienstzimmer ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mitgehen lassen. Gegen 10:30 Uhr griff der Heranwachsende in Abwesenheit der Kassiererin in einem günstigen Augenblick in die Kasse einer Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße und flüchtete mit seinem Fahrrad. Die Polizei konnte den 20-Jährigen identifizieren und fahndet nach ihm.

Rosche, OT. Teyendorf - junge Motorradfahrerin verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alte Motorradfahrerin aus dem Landkreis Gifhorn bei einer Tour über die Kreisstraße 16. Die Fahranfängerin war gegen 14:00 Uhr in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen gekommen und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Uelzen - betrunken verunfallt - 1,5 Promille

Mit einem Promillewert von gut 1,5 Promille verunfallte ein 43 Jahre alter Fahrer eines VW T4 aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in den Nachmittagsstunden des 11.11.18 in der Kirchweyher Straße. Der Mann beschädigte gegen 16:00 Uhr einen Seitenpfahl.l Die Beamten stellten den Führerschein des 43-Jährigen im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

Wrestedt - ... auf Fahrzeug mit Hammer eingeschlagen - 8000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von gut 8000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum 12.11.18 an einem auf einem unbefestigten Seitenstreifen in der Poststraße abgestellten Geländewagen/Pick-Up. Vermutlich gegen 02:30 Uhr schlugen die Vandalen mit einem Hammer auf das Fahrzeug ein und beschädigten hier massiv Türen und Scheiben. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-4467, entgegen.

