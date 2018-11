POL-LG: Update: "technischer Defekt als Ursache" ++ abgestellter Pkw Daimler Chrysler Jeep nach Brand erheblich beschädigt ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg - Update: "technischer Defekt als Ursache" - abgestellter Pkw Daimler Chrysler Jeep nach Brand erheblich beschädigt

Nach dem Brand eines in der Theodor-Heuss-Straße abgestellten Pkw Daimler Chrysler Jeep in der Nacht zum 10.11.18 gegen 01:00 Uhr hat die abschließende Untersuchung auch mit einem Sachverständigen ergeben, dass das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. Eine Brandstiftung schließen die Ermittler aktuell aus.

(...) Anwohner/Gäste einer Bar hatten das Feuer im Motorbereich des Fahrzeug in der Nacht bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und selbst mit Handfeuerlöschern versucht das Feuer zu bekämpfen. Trotz des schnelle Einsatzes entstand nicht unerheblicher Schaden im Bereich des Motorraums in Höhe von mehreren tausend Euro (siehe auch Pressemitteilung v. 10.11.18).

