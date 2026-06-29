Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Polizei sucht nach Verkehrsunfall Mann mit Krankenfahrstuhl - Jugendlicher verletzt

Stade (ots)

Am Donnerstag (25.06.) gegen 07:55 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Buxtehude gegenüber der Sparkasse alarmiert. Ein Radfahrer sollte dort gestürzt und verletzt worden sein. Der Unfallgegner, ein lebensälterer Mann auf einem Krankenfahrstuhl, habe sich vom Unfallort in Richtung des Bahnhofs entfernt. Die Polizei suchte zunächst nach der beschriebenen Person, blieb dabei jedoch erfolglos. Am Unfallort versorgte der Rettungsdienst einen 14-jährigen Buxtehuder, der mit seinem Pedelec gestürzt war.

Den Angaben des 14-Jährigen sowie von Augenzeugen zufolge hat sich der Verkehrsunfall folgendermaßen zugetragen:

Der Jugendliche befuhr den Gehweg mit seinem Pedelec in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 29 kam ihm ein älterer Mann auf einem Krankenfahrstuhl entgegen. Kurz bevor der Jugendliche den Krankenfahrstuhl passieren konnte, fuhr der ältere Mann einen Schlenker auf den Jugendlichen zu. Es kam zur Berührung mit dem Krankenfahrstuhl, der Jugendliche stürzte und beschädigte dabei mit seinem Pedelec noch ein geparktes Auto. Der 14-Jährige zog sich eine Fraktur zu, er musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls entfernte sich derweil unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bahnhof.

Der gesuchte Mann wurde wie folgt beschrieben:

- 70 bis 80 Jahre alt - kurze graue bis weiße Haare - weißes T-Shirt - schwarzer Krankenfahrstuhl

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem gesuchten Mann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04161/6470 von den Beamten in Buxtehude entgegengenommen.

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