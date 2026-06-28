Polizeiinspektion Stade

POL-STD: LK Stade: Polizei stoppt betrunkene Autofahrer im Kreisgebiet - Schlüssel am Lüheanleger sichergestellt

Stade (ots)

Am Samstag gegen 00:50 Uhr erhielt eine Funkstreife der Polizei Stade einen Hinweis auf einen weißen Kastenwagen mit portugiesischem Kennzeichen, dessen Fahrer stark alkoholisiert sein sollte. Auf der Heinbockeler Straße (K 57) kurz vor Düdenbüttel entdeckten die Beamten das Fahrzeug und konnten feststellen, wie der Renault mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort fuhr, Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten und an der Einmündung zur B 73 zu spät zum Stehen kam. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug. Der Insasse, ein 52-jähriger Mann aus Drochtersen, pustete einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde im Stader Elbe Klinikum eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Am Samstag gegen 20:15 Uhr erhielt die Polizei Buxtehude einen Hinweis auf einen VW Polo am Lüheanleger, dessen Insasse erheblich alkoholisiert sein sollte. Die Beamten trafen vor Ort einen 57-jährigen Jorker an, der über 3 Promille Atemalkohol pustete. Da niemand den VW hatte fahren sehen, ließ sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt nicht begründen. Um eine Fahrt zu verhindern, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ausdrücklich auch die Fahrt mit sonstigen Fahrzeugen. Der Mann erklärte, sich in dem Auto ausschlafen zu wollen.

Am Sonntag gegen 01:50 Uhr kontrollierten Stader Polizisten in der Teichstraße einen Ford Focus. Der Fahrzeuginsasse, ein 35-jähriger Mann aus Burweg, pustete eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Im Stader Elbe Klinikum wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Ford ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war. Den 35-Jährigen erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr kontrollierten Polizisten einen Toyota in der Barnkruger Straße in Drochtersen. Am Steuer des Pkw saß ein 35-jähriger Stader. Der Mann pustete einen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille. Die Beamten ließen ihm im Stader Elbe Klinikum eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Es wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

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