Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Illegales E-Scooter-Tuning per Smartphone

Stade (ots)

Am Sonntagnachmittag kam einem Zivilwagen der Stader Polizei auf der Straße Am Güterbahnhof ein E-Scooter entgegen, der auffällig schnell unterwegs war. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und stoppten den Fahrer. Der 14-jährige Stader erklärte den Polizisten ohne Umschweife, dass sein Roller mittels einer Smartphone-App und einer bestimmten Hebelkombination schnell und problemlos auf eine Geschwindigkeit von etwa 40 km/h freigeschaltet werden könne. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, das Elektrokleinstfahrzeug wurde zwecks genauerer Untersuchung der tatsächlich erreichbaren Höchstgeschwindigkeit sichergestellt.

Der Polizei ist bekannt, dass im Internet vielfältige Möglichkeiten zur softwareseitigen Manipulation von E-Scootern zu finden sind. Wer mit einem solchen getunten Roller erwischt wird, riskiert eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dies kann Folgen für die Zukunft haben, da die Führerscheinstelle bei solchen Delikten die charakterliche Eignung anzweifeln und eine Sperrfrist für den späteren Autoführerschein verhängen kann. Zudem steigt das Risiko schwerer Verletzungen bei Tempo 40 und höher drastisch an, da die Nutzer im Gegensatz zu Motorradfahrern in der Regel keinerlei Schutzkleidung oder Helme tragen.

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