Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Wegen nicht angelegten Sicherheitsgurts: Mit Haftbefehl gesuchter, alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Weil er nicht angeschnallt war, hat ein Autofahrer am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Nordstadt selbst für seine Festnahme gesorgt. Bei der Verkehrskontrolle wegen des nicht angelegten Gurts stellte sich nämlich heraus, dass sich der 56 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Kassel ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt hatte. Außerdem bestand ein offener Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den völlig uneinsichtigen Autofahrer, der überdies auch noch einen der Beamten beleidigte. Zwar konnte der 56-Jährige durch die Zahlung des geforderten Betrags verhindern, dass er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, er muss sich nun aber in gleich mehreren neuen Strafverfahren verantworten.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie gegen 22:30 Uhr in der Holländischen Straße, in Höhe der Mombachstraße, auf den Fahrer eines Skoda Fabia aufmerksam geworden, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Überprüfung der Personalien des 56-Jährigen zeigte sich dann, dass ihm der Führerschein bereits im vergangenen Jahr wegen gleichgelagerter Fälle entzogen worden war. Wie die Beamten weiter berichten, schien diese Feststellung den Skoda-Fahrer jedoch kaum zu interessieren. Stattdessen habe er sich ein Video mit erotischem Inhalt auf dem Smartphone angesehen und sogar einen der Polizisten beleidigt. Da die Beamten bei ihm auch Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Atemalkoholtest einen Wert von fast einem Promille ergab, musste der 56-Jährige die Beamten zwecks Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Nachdem er dort den in dem Haftbefehl geforderten Betrag in Höhe von über 1.300 Euro gezahlt hatte, konnte der Mann seinen Weg schließlich zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung ermittelt.

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