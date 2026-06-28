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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Falschparker am Heidebad machten Polizeieinsatz nötig

Stade (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei zum Heidebad in Buxtehude gerufen. Zahlreiche Freibadbesucher hatten im absoluten Halteverbot geparkt und gefährdeten damit die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Die Beamten schrieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen elf Fahrzeughalter, ließen einen Pkw umparken, sperrten einige Bereiche mit Flatterband ab, um diese freizuhalten, und machten schließlich auch noch eine entsprechende Durchsage im Freibad.

Im Interesse aller Schwimmbadbesucher sind die Parkregeln zwingend einzuhalten. Im Ernstfall, beispielsweise bei einem Ertrinkungsnotfall oder einem Kreislaufstillstand, ist die schnelle Anfahrt von Rettungsmitteln essenziell und kann über Leben und Tod entscheiden. Bei schwerwiegenden Verstößen können Fahrzeuge zudem kostenpflichtig durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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