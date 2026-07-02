Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Alkoholisiert; Walsrode: Diebstahl; Soltau: E-Scooter; Heidekreis: Schockanruf; Schülern: Brand; Soltau: VU-Flucht; Soltau: Unfall

Heidekreis (ots)

02.07.2026 / Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Munster: In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis gegen 00:30 Uhr in der Danziger Straße, auf Höhe des Parkstreifens eines Schnellrestaurants, einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Lüneburg. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

01.07.2026 / Kupferkabel von Baustelle entwendet

Walsrode: Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen von einer Baustelle zwischen Helmsen und Vethem insgesamt rund 180 Meter Kupferkabel. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

01.07.2026 / Mehrere Schockanrufe im nördlichen Heidekreis

Heidekreis: Am Mittwoch kam es im nördlichen Heidekreis zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Die Betrüger gaben sich unter anderem als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und versuchten, ihre Opfer unter einem Vorwand zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen. In den bislang bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche rechtzeitig und beendeten die Gespräche, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizeiinspektion Heidekreis weist erneut darauf hin, dass Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Behörden niemals am Telefon die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder sonstigen Wertsachen verlangen. Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte das Gespräch umgehend beenden und sich bei Unsicherheiten selbstständig über die bekannten Rufnummern an die örtliche Polizei wenden. Angehörige, insbesondere ältere Familienmitglieder, sollten über diese Betrugsmasche informiert und sensibilisiert werden.

01.07.2026 / Brand eines Feldrandes

Schülern: Am Mittwoch geriet gegen 18:00 Uhr im Bereich Schülern der Seitenstreifen eines Feldes an einem Feldweg, der von der Straße Esbarg abgeht, in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte dort Feuerwerkskörper der Kategorie F2 gezündet. Einer der Feuerwerkskörper entzündete höchstwahrscheinlich das trockene Gras am Feldrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende bestellte Feld verhindern.

Eine Zeugin beobachtete unmittelbar nach dem Vorfall mehrere Jugendliche auf Fahrrädern, die vom Brandort flüchteten. Zudem fiel ihr ein etwa 12 bis 14 Jahre alter Junge auf, der sich wenige Meter entfernt an einer Sitzbank an der Straße Esbarg in Richtung Schülern aufhielt. Er hatte kurze dunkelbraune Haare, trug eine Brille, eine rote Jacke und war von kräftiger Statur. Außerdem führte er einen E-Scooter mit sich.

Der Zentrale Kriminaldienst bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zum Brandgeschehen geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.

01.07.2026 / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B 3 gesucht

Soltau: Am Mittwoch kam es gegen 07:05 Uhr auf der B 3 im Bereich der Autobahnabfahrt der A 7 (Soltau-Süd) in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Autofahrer nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der bislang unbekannte Fahrer eines Sattelzuges wollte von der Anschlussstelle nach links auf die B 3 in Richtung Celle einfahren. Dabei übersah er offenbar den bevorrechtigten Pkw des 34-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich dieser nach rechts auf den Grünstreifen aus und kam dort nach rund 25 Metern zum Stillstand. Dabei wurde das Auto leicht beschädigt. Verletzt wurde der Mann nicht, erlitt jedoch einen Schock. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Sattelzug mit blauem Führerhaus und einem Holzauflieger gehandelt haben. Der Auflieger war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Holz beladen. Die Polizei Soltau bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Sattelzug geben können, sich unter 05191-93800 zu melden.

01.07.2026 / Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Soltau: Am späten Mittwochabend kam es in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Neuenkirchen wollte vom Gelände einer Tankstelle auf die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung B 71 fahren. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und stürzte. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Landung des Rettungshubschraubers und die Unfallaufnahme musste die Gottlieb-Daimler-Straße zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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