Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Frontalzusammenstoß; Benefeld: Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand

Heidekreis (ots)

29.06.2026 / Frontalzusammenstoß

Soltau: Am Montagnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr in der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 80-jähriger Fahrer eines Transporters in Richtung Winsener Straße unterwegs, als es mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 62-jährigen Mannes kam. Der 80-jährige Transporterfahrer sowie die 55-jährige Beifahrerin des unfallbeteiligten Autos wurden leicht verletzt. Der 80-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

29.06.2026 / Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand

Benefeld: Am frühen Montagmorgen, kurz nach 06:00 Uhr, endete die Kontrolle eines 21-jährigen Mannes nach einer Trunkenheitsfahrt mit einem Widerstand gegen Einsatzkräfte der Polizei. Der Mann verweigerte zunächst die Mitwirkung an den polizeilichen Maßnahmen und versuchte, sich diesen zu entziehen. Als die Einsatzkräfte dies verhinderten, kam es zum Widerstand. Trotz weiterer Fluchtversuche beruhigte sich der 21-Jährige schließlich und ließ die weiteren Maßnahmen über sich ergehen. Eine 27-jährige Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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