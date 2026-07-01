Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Autofahrer prallt gegen geparktes Fahrzeug; Walsrode: Unfallflucht nach Auffahrunfall - Polizei sucht Mofa-Fahrer; Soltau: Radfahrer mit defekten Bremsen kollidiert mit Auto

Heidekreis (ots)

30.06.2026 / Autofahrer prallt gegen geparktes Fahrzeug

Munster: Am Dienstag kam es kurz vor 11:00 Uhr in der Lüneburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Auto die Lüneburger Straße in Richtung Emminger Weg, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auffuhr, in dem sich eine 71-jährige Frau auf dem Beifahrersitz befand. Sowohl der 70-jährige Unfallverursacher als auch die 71-jährige Frau wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

30.06.2026 / Unfallflucht nach Auffahrunfall - Polizei sucht Mofa-Fahrer

Walsrode: Am Dienstag kam es gegen 07:40 Uhr in der Straße Am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 38-jährige Autofahrerin musste hier auf Höhe der Berufsbildenden Schule verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihr fahrender Mofa-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Auto auf. Nach einem kurzen Stopp in einer Haltebucht setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine helle Simson gehandelt haben. Der Fahrer wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Er trug einen schwarzen Helm sowie eine schwarze kurze Hose. Die Polizei Walsrode bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrer geben können, sich unter 05161-48640 zu melden.

30.06.2026 / Radfahrer mit defekten Bremsen kollidiert mit Auto

Soltau: Am Dienstag kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs an der Winsener Straße/Böningweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Ein 23-jähriger Mann befuhr dort den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Aufgrund defekter Bremsen konnte er vor der Querung am Kreisverkehr nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte seitlich mit dem Auto eines 26-jährigen Mannes. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

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