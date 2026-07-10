Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizei überwacht Tempo am Bezirkszeltlager der Jugendfeuerwehren

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Seit dem 4. Juli findet in Zeven das Bezirkszeltlager der Jugendfeuerwehren statt. Bis zum 11. Juli verbringen rund 1.500 Kinder und Jugendliche ihre Freizeit auf dem Veranstaltungsgelände.

Um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) als zuständige Straßenverkehrsbehörde rund um das Veranstaltungsgelände die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert, ein Überholverbot angeordnet und zusätzliche Warnbeschilderungen aufgestellt.

Leider musste in den vergangenen Tagen festgestellt werden, dass sich zahlreiche Verkehrsteilnehmende nicht an die angeordneten Verkehrsregeln hielten. Neben dem Programm auf dem Veranstaltungsgelände bewegen sich die Kinder und Jugendlichen regelmäßig auch in Gruppen zwischen dem Zeltlager und dem Zevener Stadtgebiet. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist daher von besonderer Bedeutung.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte die Polizeiinspektion Rotenburg am gestrigen Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Straße Hinter der Ahe durch. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Von rund 800 gemessenen Fahrzeugen überschritten 208 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Daraus resultierten 145 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich sowie 63 Verstöße im Bußgeldbereich. Damit war etwa jedes vierte Fahrzeug zu schnell unterwegs.

Bei einer anschließenden Kontrolle in der Bäckerstraße wurden fünf weitere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon vier im Verwarnungsgeld- und einer im Bußgeldbereich.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und im Bereich des Zeltlagers besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Da die Veranstaltung noch bis zum Wochenende andauert, ist auch weiterhin mit Verkehrssicherheitsmaßnahmen im Umfeld des Geländes zu rechnen.

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