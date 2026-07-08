Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Clanverfahren in Stade: Bezug zum Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des organisierten Betäubungsmittelhandels fanden am gestrigen Abend auch Durchsuchungsmaßnahmen im Landkreis Rotenburg statt.

Weitere Informationen sind der gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeiinspektion Stade und der Staatsanwaltschaft Stade zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6310179

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