Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Das THW beim 232. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Beim Fernfahrerstammtisch am vergangenen Mittwoch durften wir Gäste der Blaulichtfamilie willkommen heißen. Erstmalig hat das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Rotenburg, den Stammtisch begleitet und einen tiefen Einblick in die Arbeit der Zivil- und Katastrophenschutzorganisation gegeben. Namentlich wurde der Fernfahrerstammtisch durch die Referenten Tobias Ahrens und Tanja Ehlers begleitet.

Tobias Ahrens, seit 23 Jahren Zugführer des THW, gab hierbei zunächst einen strukturellen Überblick über die Aufgaben und Zuständigkeiten des THW. So erläuterte er den rund 20 Gästen, dass es sich beim THW um eine Bundesanstalt handelt, in welcher 98% der Akteure ehrenamtlich aktiv sind. In Summe umfasst das THW rund 88.000 Helferinnen und Helfer, welche zudem von 16.000 Jugendhelferinnen und Jugendhelfern ergänzt werden.

Zum Aufgabenfeld des THW gehören die technische Hilfe beim Bevölkerungsschutz, Auslandseinsätze sowie die örtliche Gefahrenabwehr.

Hierfür sind alle Ortsverbände geschult, Personenrettungen, Räumarbeiten, Abstützarbeiten und Pumparbeiten durchzuführen. Darüber hinaus sind unter den Ortsverbänden verschiedene Fachgruppen verteilt, welche hinsichtlich ihrer Ausstattung und Schulung verschiedene Sonderaufgaben erfüllen können. Dieses können beispielsweise Brückenbau, Sprengungen oder die unbemannte Luftfahrt (Drohneneinsatz) sein.

Im weiteren Verlauf schilderte Tobias Ahrens eindrucksvolle Einsätze, welche durch das ansässige THW begleitet wurden. Zudem stellte er sich, gemeinsam mit Tanja Ehlers, welche ebenfalls ehemalige Kraftfahrerin ist, den Fragen der interessierten Stammtischteilnehmer.

Der Ortsverband Rotenburg trainiert jeden zweiten Samstag im Monat am Flughafen Rotenburg. Zudem finden Mittwochs wöchentliche Treffen statt. Interessierte sind hierbei jederzeit herzlich willkommen. Für Näheres informieren Sie sich gerne direkt beim THW: https://ov-rotenburg-ni.thw.de/

Der kommende Stammtisch, auf der Rastanlage Ostetal Süd an der A1, wird am 05.08.2026 zum Thema E-Mobilität stattfinden.

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