Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen nach VW-Komplettentwendung in Mulmshorn gesucht

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Mulmshorn. Bereits zwischen dem 25.03.2026, ca. 18.45 Uhr, und dem 26.03.2026, ca. 08.00 Uhr, wurde im Horstedter Weg bei einer Kfz-Werkstatt ein abgestellter VW Golf 1 GTI auf bislang unbekannte Weise vom Betriebsgelände entwendet. Aufgrund des Fahrzeugwertes entstand ein hoher Schaden.

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Kfz-Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des auffälligen Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 9470 zu melden.

Die Polizei berichtete bereits am 22.04.2026 über den Fall und bat seinerzeit um Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/6260456). Mit der erneuten Veröffentlichung erhofft sich die Polizei nun weitere Erkenntnisse.

Insbesondere Hinweise auf auffällige Verkaufsanzeigen oder Inserate, in denen Fahrzeugteile oder das entwendete Fahrzeug selbst angeboten werden oder wurden, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Auch sonstige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei jederzeit entgegen.

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