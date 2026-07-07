Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährliches Überholmanöver auf der A1 - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Heidenau. Die Autobahnpolizei Sittensen sucht Zeuginnen und Zeugen zu einem gefährlichen Fahrmanöver auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr am 06.07.2026 gegen 18.55 Uhr zwischen Heidenau und Sittensen mehrfach verbotswidrig den Seitenstreifen und nutze diesen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die gefährliche Fahrweise bereits vor dem genannten Streckenabschnitt fortsetzte.

Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden oder den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Autobahnpolizei Sittensen unter 04282 50870 zu melden.

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