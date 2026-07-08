Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wem gehört dieses Fahrrad? ++ Tankstelleneinbruch in Sittensen - Zeugen gesucht Mit 1,67 Promille und ohne Versicherung unterwegs ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Wem gehört dieses Fahrrad? ++

Rotenburg. Im Rahmen der Aufnahme eines Ladendiebstahls stellten Polizeibeamte fest, dass das vom Beschuldigten mitgeführte Fahrrad vermutlich ebenfalls gestohlen wurde.

Auffällig ist ein am Flaschenhalter befestigtes Stofftier. Das Fahrrad wurde sichergestellt und sucht nun seinen rechtmäßigen Eigentümer beziehungsweise seine rechtmäßige Eigentümerin.

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261 9470 entgegen.

++ Tankstelleneinbruch in Sittensen - Zeugen gesucht ++

Sittensen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von gestern auf heute gegen 03.10 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Industriestraße ein.

Im Verkaufsraum suchten sie gezielt nach Diebesgut und wurden fündig. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw in Richtung Autobahn.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281 95920 zu melden.

++ Mit 1,67 Promille und ohne Versicherung unterwegs ++

Vierden. Gestern Morgen gegen 10.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei einen BMW auf der L 130 bei Ramshausen.

Dabei stellten sie fest, dass der 39-jährige Fahrer mit 1,67 Promille absolut fahruntüchtig war. Zudem waren an dem Fahrzeug ungültige Kennzeichen angebracht und es bestand kein Versicherungsschutz.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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