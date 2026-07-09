Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Mann lebensgefährlich verletzt ++ Heckspoiler von BMW gestohlen - Zeugen gesucht ++ Ungewöhnliche "Müllentsorgung" ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Schwerer Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Mann lebensgefährlich verletzt ++

Rotenburg. Gestern kam es gegen 11.40 Uhr in der Brauerstraße, kurz hinter der Einmündung zur Straße Zwischen den Wassern, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog eine 55-jährige Frau mit ihrem Toyota von der Straße Zwischen den Wassern nach links auf die B 440 ein. Dabei übersah sie offenbar einen 85-jährigen Radfahrer, der die B 440 in Richtung Zwischen den Wassern überquerte.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 85-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

++ Heckspoiler von BMW gestohlen - Zeugen gesucht ++

Scheeßel. Unbekannte Täter bauten am gestrigen Abend zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr den Heckspoiler eines auf dem Bahnhofsparkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten schwarzen BMW 3er ab.

Da der Parkplatz zur Tatzeit stark frequentiert gewesen sein soll, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261 9470 entgegen.

++ Ungewöhnliche "Müllentsorgung" ++

Hipstedt. Beamte der Polizei Bremervörde staunten gestern Abend nicht schlecht, als sie von einem Zeugen zu einem Parkplatz an der K 116 zwischen Hipstedt und Heinschenwalde gerufen wurden. Dieser hatte dort eine illegale Müllentsorgung gemeldet.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte jedoch keinen wertlosen Müll, sondern insgesamt 14 sorgfältig abgestellte Säcke und Taschen, die vollständig mit Pfandgut gefüllt waren. Bislang ist unklar, woher das Pfand stammt und warum es an der Örtlichkeit abgestellt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell