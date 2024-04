POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung: 6-jähriger Junge vermisst ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - Samtgemeinde Bothel In der Zeit zwischen Freitag und Samstag kam es in Kirchwalsede, in der Straße "Zum Loh" zu einem Einbruch in einen Schuppen, aus dem in der Folge u.a. zwei E-Bikes der Marke Stevens entwendet wurden. Weiterhin konnten die Diebe auch von diversen Werkzeugen nicht die Finger lassen und nahmen sie ebenfalls mit. Es ist zu ...

mehr