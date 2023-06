Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Zwei Verletzte nach schwerem LKW-Unfall auf der A2

Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover sorgt für lange Staus im Berufsverkehr

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist in der Nacht zum Freitag (23.06.2023) zu einem schweren LKW-Unfall auf die Autobahn 2 alarmiert worden. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Laster in Fahrtrichtung Hannover die Leitplanke durchbrochen habe und auf der Gegenfahrbahn mit einem anderen LKW zusammengestoßen sei. Zudem sollten einige Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sein. Zum Glück bestätigte sich diese Lage beim ersten Eintreffen der Einsatzkräfte nicht. Ein Kühllaster war gegen 4.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe des Parkplatzes "Herford" in Fahrtrichtung Hannover in die Leitplanke gefahren und dort zum Stehen gekommen. Dabei wurde ein Tank des LKW aufgerissen und Kraftstoff trat aus, der sich aufgrund des Starkregens großflächig über die Fahrbahn verteilte. Die Feuerwehr sicherte den Laster gegen ein Wegrutschen und pumpte den Kraftstoff aus dem aufgerissenen Tank ab. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete den Verkehr in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Abfahrt Herford/Bad Salzuflen von der Autobahn 2 ab. Es bildete sich ein zirka sechs Kilometer langer Stau. Auch die Umleitungstrecken waren im Berufsverkehr überlastet. Während der Unfallaufnahme wurde die Feuerwehr zu einer weiteren Einsatzstelle gerufen. Auf der Exterschen Straße ist ein Baum auf die Straße gestürzt. Ein LKW und zwei Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Mensch wurde verletzt. Die Löschgruppe Bad Salzuflen übernahm diese Einsatzstelle, sicherte die Straße und entfernte den Baum. Die Sperrung der Autobahn 2 zog sich derweil bis in den Freitagmorgen hinein. Insgesamt waren rund 50 Kräfte vor Ort. Die Polizei hat zur Schadenshöhe und zum Unfallhergang auf der A2 die Ermittlungen aufgenommen.

