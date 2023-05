Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Mensch stirbt bei Feuer in Bad Salzufler Innenstadt

60 Einsatzkräfte bekämpfen Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Bei einem Wohnungsbrand in der Bad Salzufler Innenstadt ist am Dienstagmittag (30.05.2023) ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet. Der Alarm für die rund 60 Einsatzkräfte ging gegen kurz nach 12 Uhr am Mittag ein. Über dem Mehrfamilienhaus stieg in der Straße "Neumarkt" eine schwarze Rauchsäule auf, die weithin sichtbar war. Bereits auf der Anfahrt erhöhte die Leitstelle Lippe das Alarmstichwort auf "Feuer MiG" (Menschenleben in Gefahr), da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten. Der Brand griff derweil weiter auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr brachte vor dem Gebäude zwei Drehleitern in Stellung und begann mit der Brandbekämpfung im Gebäude und von außen. Im zweiten Obergeschoss konnte der Angriffstrupp eine Person auffinden. Sie erlag den Folgen des Brandes. Ein weiterer Mensch wurde im Erdgeschoss entdeckt, sie wurde durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Weitere Menschen wurden nicht angetroffen. Die Einsatzkräfte öffneten die Dachhaut des Gebäudes, um weitere Glutnester abzulöschen. Dabei flammte der Brand zwischenzeitlich immer wieder auf. Weiterhin musste die Feuerwehr immer wieder Schaulustige von den Absperrungen wegschicken, der Qualm des Feuers vernebelte kurzzeitig auch der Innenstadt. Brandermittler der Kripo haben die Ermittlungen zur Feuerursache aufgenommen. Die Straße "Neumarkt" und auch die direkten, umliegenden Straßen waren bis in den Abend voll gesperrt. Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Feuer voraussichtlich nicht mehr bewohnbar.

