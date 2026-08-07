Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ohne Führerschein mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Seevetal (ots)

Am 06.08.3036, gegen 21:20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte ein mit fünf Personen besetztes Auto in der Winsener Straße in Seevetal. Der 23jährige Fahrer des Skoda gab zunächst an, keinerlei Dokumente mit sich zu führen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle räumte er jedoch ein, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem wurde festgestellt, dass die Kennzeichen, die sich an dem Auto befanden, manipuliert waren. Bei dem Fahrer wurden Verhaltensauffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung schließen ließen. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Aufgrund Unklarheiten zu den Eigentumsverhältnissen zum Auto wurde dieses zunächst sichergestellt. Bei der Kontrolle der Mitfahrer in dem Auto stellte sich zudem heraus, dass gegen einen 46jährigen Mann aus Hamburg ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Dem Fahrer des Autos erwarten nun Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstöße wegen Urkundenfälschung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss.

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