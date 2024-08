Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw kollidiert alleinbeteiligt mit einem Baum - Fahrer schwer verletzt

Buchholz in der Nordheide (ots)

Gödenstorf - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw kollidiert alleinbeteiligt mit einem Baum - Fahrer schwer verletzt

Am 04.08.2024 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 5 im Bereich Lübberstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Opel die K5 von Lübberstedt in Richtung Eyendorf. In Höhe der ersten Rechtskurve fuhr der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte frontal mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Pkw wurde in der Folge zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 24-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste unter Hinzuziehung der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Hierzu waren die Feuerwehren Lübberstedt, Egestorf und Salzhausen im Einsatz. Der lebensbedrohlich verletzte Fahrer wurde in der Folge medizinisch versorgt und mittels eines hinzugezogenen Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten musste die Kreisstraße 5 teils voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell