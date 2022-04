Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwangseinweisungen nach Bedrohungen und Widerstand ++ Winsen - Nach Taschendiebstahl Geld abgehoben ++ Hollenstedt - Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und EC-Karten ++ u. w. M.

Zwangseinweisungen nach Bedrohungen und Widerstand

Am Mittwochabend, 13.4.2022, gegen 19:10 Uhr, wurde die Polizei in den Niedersachsenweg nach Holm-Seppensen gerufen. Dort war ein Mann aufgefallen, der alkoholisiert und laut Musik hörend auf einem Parkplatz Passanten belästigte. Als Beamte vor Ort eintrafen, hatte der Mann einen vollen Benzinkanister in der Hand, den er immer wieder über sich hielt, als wolle er sich damit überschütten. Beruhigenden Worten war der Mann nicht zugänglich, so dass die Beamten schließlich Pfefferspray einsetzten mussten, um den 42-Jährigen zu überwältigen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und einem Arzt vorgestellt. Dieser ordnete die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Gegen 23 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf aus Sprötze. Dort hatte ein 32-jähriger Mann Nachbarn bedroht und dabei mit einem Messer hantiert. Bei seiner Ingewahrsamnahme schlug der Mann einem 24-jährigen Beamten ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Auch der 32-Jährige wurde einem Arzt vorgestellt und nach eingehender Begutachtung ebenfalls in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.

Winsen - Nach Taschendiebstahl Geld abgehoben

In der Winsener Innenstadt ist am Mittwoch, 13.4.2022, eine 68-jährige Frau bestohlen worden. In der Zeit zwischen 14 und 14:30 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. Die 68-jährige stellte den Diebstahl erst später fest. In der Geldbörse befanden sich rund 180 EUR Bargeld sowie mehrere EC-Karten und Ausweise. Mittels der EC-Karten gelang es den Tätern noch vor der Kartensperrung knapp 3000 EUR von verschiedenen Konten abzuheben.

Hollenstedt - Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und EC-Karten

In der Emmener Straße klingelten am Mittwoch, 13.4.2022, gegen 12 Uhr, zwei Männer an der Haustür einer 85-jährigen Frau. Sie gaben sich als Handwerker aus, die die Heizung überprüfen müssten. Die 85-Jährige glaubte den Männern und ließ sie in die Wohnung. Hierbei gelang es Ihnen, unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten zu entwenden. Neben Bargeld erlangten die Täter auch die EC-Karte mit zugehöriger PIN. Ob sie vor Sperrung der Karte damit noch Geld abheben konnten, ist noch unbekannt.

Seevetal/Hittfeld - Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 12.4.2022, 16:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr kam es an der Straße Blumenweg zu einem Pkw-Diebstahl. Die Täter entwendeten einen weißen Ford Ranger. Das Kennzeichen des gestohlenen Fahrzeuges lautet WL-XR 320. Sein Wert wird auf rund 25.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen - Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle an der Porschestraße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 13.4.2022, einen Container aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Sägen, Bohrmaschinen und Winkelschleifer. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

