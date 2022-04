Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Präventionskampagne gegen Taschendiebstahl wird fortgesetzt - Neue Plakate werden verbreitet

Buchholz (ots)

Nahezu täglich werden der Polizei im Landkreis Taschendiebstähle angezeigt. Den Tätern gelingt es immer wieder, den Geschädigten unbemerkt Portemonnaies aus der Jackentasche oder der offen getragen Handtasche zu ziehen. Manchmal haben die Täter auch besonders leichtes Spiel: Handtaschen werden beim Einkaufen an oder in den Einkaufswagen gehängt oder gut sichtbar auf dem Rollator deponiert.

Um die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Wachsamkeit zu motivieren, hatte die Polizeiinspektion Harburg im Jahr 2020 eine Plakatkampagne begonnen, die in regelmäßigen Abständen mit neuen Motiven auf das Problem hinweist.

Aktuell werden im Landkreis wieder neue Plakate verbreitet. Mit den Texten "Alle 11 Minuten verliebt sich ein Dieb in Ihre Tasche!" und "Vielen Dank für Ihre Unaufmerksamkeit!" sollen die Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert werden. Dazu sagt der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Harburg, Kriminalhauptkommissar Carsten Bünger: "Es gibt so einfache und gute Möglichkeiten, es den Taschendieben so schwer wie möglich zu machen. Verwahren sie z.B. das Portemonnaie nicht im Beutel im Einkaufswagen, sondern in verschlossenen Taschen am Körper oder tragen Sie Handtaschen oder Rucksäcke vor dem Körper."

Nicht selten haben es die Diebe gar nicht auf das Bargeld, sondern auf die Zahlungskarte abgesehen, mit der sie anschließend einkaufen gehen oder das Konto plündern. Deshalb hat Kriminalhauptkommissar Bünger noch einen wichtigen Tipp: "Verwahren sie die PIN unbedingt getrennt von der Zahlungskarte und achten sie bei der Bezahlung mit Karte auf eine verdeckte PIN-Eingabe."

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg