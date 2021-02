Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streit endet mit gefährlicher Körperverletzung ++ Stelle - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren ++ Seevetal/Meckelfeld - Mutmaßliches Diebesgut schnell identifiziert

Buchholz (ots)

Streit endet mit gefährlicher Körperverletzung

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft endete am Dienstagabend (09.02.2021) für einen 41-jährigen Mann im Krankenhaus. Aus noch unklarer Ursache war er gegen 23:45 Uhr mit einem 29-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Nach Zeugenangaben schlugen sich beide zunächst mit Fäusten. Später soll der 29-Jährige seinen Kontrahenten mehrfach mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Dabei zog sich der Mann mehrere Platzwunden und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

Dem 29-Jährigen wurde aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Stelle - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Am Dienstag (9.2.2021), gegen 5:15 Uhr, kontrollierten Beamte einen 26-jährigen Mann, der mit seinem Audi in der Straße Zum Reiherhorst unterwegs war. Ein Drogenvortest zeigte eine Kokain- und Cannabisbeeinflussung bei dem Mann an. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Seinen Wagen musste er zunächst stehen lassen.

Seevetal/Meckelfeld - Mutmaßliches Diebesgut schnell identifiziert

Gestern hatte die Polizei nach Eigentümern mutmaßlichen Diebesgutes gesucht (s.a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4834397). Bereits kurz nach der Veröffentlichung in den sozialen Medien hatte sich eine Frau gemeldet, die auf dem Foto ihr Eigentum erkannt hatte. Mittlerweile konnte es der Frau zweifelsfrei zugeordnet werden.

Gegen die beiden Männer, die mit den Geräten am Sonntag angetroffen worden waren, wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Sie stehen im Verdacht, die Geräte aus einer Garage in Meckelfeld entwendet zu haben.

