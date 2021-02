Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahmen nach Verfolgungsfahrt ++ Neu Wulmstorf - Pedelec aus Garage gestohlen ++ Tostedt - Von der Fahrbahn abgekommen ++ u.w.M.

Seevetal-Meckelfeld / Hamburg (ots)

Vorläufige Festnahmen nach Verfolgungsfahrt

Heute (9.2.2021), gegen 2:50 Uhr, wollten Beamte der Polizei Seevetal im Pulvermühlenweg einen Renault Twingo kontrollieren. Der Wagen war den Beamten aufgefallen, weil er mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte unterwegs war. Als der Fahrer den Streifenwagen hinter sich bemerkte, gab er Gas und fuhr in Richtung Rönneburg davon. Die Beamten forderten Unterstützung an und setzen die Verfolgung in Richtung Hamburg fort. In der Rönneburger Straße kam der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter fort. In Wilstorf kollidierte der Renault mit einem geparkten BMW und blieb schließlich stehen. Aus dem Fahrzeug stiegen drei männliche Personen aus und liefen in verschiedene Richtungen davon.

Gemeinsam mit Kräften der Hamburger Polizei, darunter auch Diensthundeführer, gelang es, alle drei Fahrzeuginsassen in der Nähe aufzuspüren und vorläufig festzunehmen. Als Fahrzeugführer konnte dabei ein 18-jähriger Mann aus Hamburg ermittelt werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Pedelec aus Garage gestohlen

In der Nacht zu Montag (8.2.2021) haben Diebe von einem Grundstück an der Straße Zur Forst ein Pedelec inklusive Ladegerät sowie zwei Laubbläser aus einer Garage gestohlen. Wie die Täter das Garagentor öffnen konnten, ohne Schäden zu verursachen, ist noch unklar. Der Wert der Beute liegt bei rund 2800 EUR. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Tostedt - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der L 141 kam es am Montag (8.2.2021) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Frau verletzt wurde. Die Fahrerin war mit ihrem Ford Fiesta auf der Straße unterwegs. Gegen 11.25 Uhr geriet der Wagen auf einer Schneewehe ins Schleudern. Der Ford kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Straßenbaum. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Seevetal-Maschen - Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 06. und 8.2.2021 kam es auf der Seevetalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe des Ortseingangs. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte dabei die Verkehrsinsel überfahren und das darauf befindliche Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Bislang hat sich kein Verursacher bei der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug dürfte bei dem Unfall erheblich an der Front beschädigt worden sein. Die Polizei Seevetal bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200.

