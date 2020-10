Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradfahrer gestürzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.10.2020 gegen 19:00 Uhr wurde eine 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der B 37 leicht verletzt. Er befuhr mit seiner Yamaha die B37 von Frankenstein kommend in Richtung Bad Dürkheim. Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad über die Straße in eine Böschung. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht.

