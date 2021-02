Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg (ots)

Stelle und Ashausen - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Im Laufe des Samstagnachmittages kam es in Stelle (Hoher Weg) und Ashausen (Heidbarg und Westerfeld) zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Täter hebelten die Terrassentüren bzw. Fenster auf und durchsuchten die Häuser anschließend nach Diebesgut. Ob die Täter dabei Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass die drei Taten im Zusammenhang stehen und bittet Zeugen verdächtige Beobachtungen der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz - Brand an einem Sportstudio

In der Nacht von Freitag auf Samstag bemerkte ein Anwohner, dass der Holzanbau eines Sportstudios in der Bremer Straße in Buchholz in Flammen stand. Der Brand griff auf das Vordach des Studios über. Eine weitere Ausbreitung konnte jedoch durch die Feuerwehr Buchholz verhindert werden. Durch die Flammen und die Löscharbeiten entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Buchholz begann noch in der Nacht mit Ermittlungen zur Brandursache.

Winsen - Brand in Mehrfamilienhaus

Am Samstagabend bemerkten Spaziergänger einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Saal". Der Bewohner der Wohnung in Hochparterre konnte durch die Feuerwehr Winsen vom Balkon gerettet werden. Dieser Mann sowie ein weiterer Bewohner des Hauses erlitten Rauchgasvergiftungen. Durch die starke Rauchentwicklung sind alle sechs Wohnungen zunächst unbewohnbar. Die Bewohner wurden in einem Hotel oder bei Verwandten untergebracht. Der Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Winsen/ Pattensen - Stallbrand

Am Samstagabend entgingen im Bereich Pattensen mehrere Kühe nur knapp einem Feuer, welches vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in einem Stall ausbrach. Glücklicherweise bemerkte der Landwirt den Brand rechtzeitig und konnte diesen eigenständig löschen.

Winsen - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Hansestraße einen Fahrzeugführer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, welcher bei einem Test zu einem Wert von 2,12 Promille führte. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme leistete der Fahrer Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Da die Person keinen festen Wohnsitz hat und sich in einem Zustand befand, welcher die freie Selbstbestimmung ausschloss, wurde die Person zum Schutz vor den Witterungsverhältnissen in Gewahrsam genommen.

Hollenstedt BAB 1 - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden stellte eine Streife der Autobahnpolizei Winsen Luhe einen PKW auf der BAB1 in Fahrtrichtung Bremen fest, welcher sehr unsicher geführt wurde. Bei einer anschließenden Kontrolle auf der Rastanlage Hollenstedt, wurde durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt. Der 23-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harburg erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,54 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Seppensen und Rade - Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte in einen Vereinsheim in Seppensen eine Party mit 15 bis 20 Personen festgestellt werden. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete ein Teil der Personen. Sieben Personen konnten angetroffen werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen Anwohner eine Party in Rade gemeldet. Durch die Polizei konnten 12 Personen angetroffen werden, welche sich bei der Kontrolle wenig einsichtig zeigten. Auch hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Harburg - witterungsbedingte Einsätze

Aufgrund von Sturmböen kam es im gesamten Landkreis immer wieder zu Schneeverwehungen. Straßen mussten aufgrund dessen jedoch nicht gesperrt werden. Witterungsbedingt ereigneten sich einige Verkehrsunfälle. Hierbei blieb es jedoch bei Blechschäden. Personenschäden wurden glücklicherweise nicht verzeichnet. Vereinzelnd blieben Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen in den Schneewehen stecken, konnten jedoch aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell