Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fluchtwagen nach Zigarettendiebstahl zurückgelassen ++ Kakenstorf - Lenkrad gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Drage (ots)

Fluchtwagen nach Zigarettendiebstahl zurückgelassen

Am Donnerstag (4.2.2021), gegen 18:30 Uhr, wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er aus einem Supermarkt an der Stover Straße eine Kiste mit Zigaretten aus dem Lagerbereich entnahm und damit den Kassenbereich passierte. Auf dem Parkplatz stieg der Mann zu zwei Komplizen, die in einem Opel Corsa vor dem Markt warteten. Der Zeuge alarmierte die Polizei und nahm mit seinem eigenen Wagen die Verfolgung des Pkw auf.

In einer Sackgasse ließen die Diebe den Wagen schließlich stehen und flüchteten zu Fuß weiter. Ihre Beute ließen sie dabei im Fahrzeug. Trotz größerer Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Männer entkommen. Der Fluchtwagen wurde von der Polizei sichergestellt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Kakenstorf - Lenkrad gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch (3.2.2021), 8:50 Uhr und Donnerstag, 7:45 Uhr, machten sich Unbekannte an einem AMG Mercedes zu schaffen. Das Fahrzeug stand in einem Carport an der Langen Straße. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein, um das Fahrzeug zu öffnen. Anschließend bauten Sie das Lenkrad aus. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag (4.2.2021), in der Zeit zwischen 8:45 Uhr und 17:15 Uhr, sind Diebe In ein Reihenhaus an der Lessingstraße eingebrochen. Die Täter hatten zunächst die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt, um in das Objekt zu gelangen. Ob sie Beute machten oder gestört wurden, ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell