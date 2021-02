Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Hochparterrewohnung ++ Winsen - Sprayer unterwegs ++ Buchholz - Unter Drogeneinfluss gefahren

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Hochparterrewohnung

An der Goethestraße kletterten Diebe in der Zeit zwischen Dienstag (2.2.2021), 11:00 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr, auf dem Balkon einer Hochparterrewohnung. Anschließend hebelten sie die Balkontür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Ob die Täter dabei Beute machten, ist noch unbekannt.

Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit einem Tageswohnungseinbruch, der sich ebenfalls Dienstag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Winsen - Sprayer unterwegs

In der Nacht zu Mittwoch (3.2.2021) waren in der winsener Innenstadt Sprayer unterwegs. Sowohl das WC-Gebäude am Schloßplatz als auch die Fassade einer Schule an der Straße Fuhlentwiete wurden von den Unbekannten mit verschiedenen Tags beschmiert. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Unter Drogeneinfluss gefahren

Im Seppenser Mühlenweg kontrollierten Beamte am Mittwoch (3.2.2021) einen 22-jährigen Mann, der gegen 16:20 Uhr mit einem Audi auf der Straße unterwegs war. Ein Drogenvortest zeigte eine Cannabisbeeinflussung bei dem Mann an. Daraufhin wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell