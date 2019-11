Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Salzhausen (ots)

Am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr kam es in Salzhausen gleich zu zwei Unfallfluchten auf dem Parkplatz von Rossmann und KiK in der Rathausstraße. In beiden Fällen seien jeweils ältere Damen in einen schwarzen Pkw gefahren. In einem der Fälle habe eine Kundin den Unfall beobachtet und bei KiK gemeldet. In dem anderen Fall habe eine Zeugin die Unfallverursacherin angesprochen, die daraufhin ein weiteres Mal gegen den schwarzen Pkw gefahren sei. Die Schadenshöhe der Unfälle wird auf 2.500 EUR beziffert. Die Zeuginnen sind derzeit leider nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Salzhausen in Verbindung zu setzen: 04172/900580.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Meier

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15

Fax: 0 41 81 / 285 - 105

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell