POL-WL: Taxifahrer die Augen zugehalten ++ Handeloh - Zwangseinweisung nach Streit in Flüchtlingsunterkunft ++ Buchholz - Diesel aus Lkw abgezapft ++ u. w. M.

Seevetal/BAB 1 (ots)

Taxifahrer die Augen zugehalten

Das hätte schlimm enden können: Am Mittwochabend (16.10.19) ließ sich ein 35-jähriger Mann mit einem Taxi in Buchholz abholen. Das Fahrtziel sollte in Hamburg sein. Der alkoholisierte Fahrgast stieg hinter dem 55-jährigen Fahrer ein. Auf der Autobahn, kurz vor dem Horster Dreieck, verspürte der 35-Jährige offenbar ein dringendes Bedürfnis und forderte den Taxifahrer auf, am Seitenstreifen zu halten. Dies lehnte der Fahrer ab. Daraufhin ergriff der Mann von hinten den Kopf des Taxifahrers und hielt ihm die Augen zu. Der Fahrer bremste seinen Wagen bis zum Stillstand ab und hielt auf dem Seitenstreifen. Der Fahrgast griff sich den Zündschlüssel, stieg aus und erleichterte sich. Währenddessen alarmierte der Fahrer die Polizei.

Anschließend stieg der 35-Jährige wieder ein und das Taxi verließ an der nächsten Anschlussstelle die Autobahn. An einer Ampel sprang der Fahrer aus dem Wagen. In diesem Moment kam die Polizei hinzu und nahm den 35-Jährigen vorläufig fest. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der starken Alkoholisierung kam der Mann in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Handeloh - Zwangseinweisung nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Am Dienstag (15.10.19), gegen 12 Uhr, wurde die Polizei zur Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte ein 16-jähriger Bewohner in einem Streit mehrere andere Bewohner und Mitarbeiter zunächst beschimpft und später auch geschlagen. Da er nach ersten Meldungen zwischenzeitlich ein Küchenmesser an sich genommen hatte, wurden umgehend mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst zu der Unterkunft entsandt. Als die ersten Beamten eintrafen, hatte sich der 16-Jährige in sein Zimmer zurückgezogen. Nach einigen Minuten konnte er in Gewahrsam genommen werden. Ein Messer hatte er nicht mehr bei sich.

Auf der Dienststelle untersuchte ein Arzt den Jugendlichen. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 16-Jährige zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Buchholz - Diesel aus Lkw abgezapft

In der Nacht zu Mittwoch (16.10.19) haben Unbekannte auf einem Betriebshof an der Ritscherstraße mehrere hundert Liter Diesel aus verschiedenen Lkw abgezapft. Die Täter schnitten zunächst den rückwärtigen Metallzaun auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort brachen sie die Tankdeckel mehrerer Fahrzeuge auf und pumpten den Kraftstoff in mitgebrachte Behältnisse. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Neu Wulmstorf - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bereits am 08.10.2019, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz Edeka-Parkplatz an der Straße Wulmstorfer Wiesen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort geparkter Toyota Yaris ist durch einen Unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heck beschädigt worden.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 70013860 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Winsen/Luhdorf - Pkw in Brand gesetzt

Am Freitag, 11.10.2019, gegen 03.00 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw auf dem Pendlerparkplatz an der Osttangente, in Höhe der Autobahnanschlussstelle Winsen/Ost (A39). Der Zeuge konnte die Flammen, die sich im Bereich des Armaturenbrettes des Audi A5 ausbreiteten, mittels eines Pulverlöschers weitestgehend ablöschen. Die Feuerwehr brachte die Löscharbeiten zum Abschluss.

Aufgrund der ersten Feststellungen am Brandort erschien ein technischer Defekt wahrscheinlich. Im Rahmen der Spurensuche am Fahrzeug, an der auf Antrag der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter beteiligt war, wurden deutliche Anzeichen für eine vorsätzliche Brandstiftung gefunden. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Pendlerparkplatz an der A39 aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

