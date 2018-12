POL-MA: St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Auffahrunfall eine leicht verletzte Person

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag gegen 20 Uhr verursachte ein 31-jähriger Opel-Fahrer an der Ampel der Kreuzung L598/L546 einen Unfall mit einem 33-Jährigen, welcher ebenfalls mit einem Opel unterwegs war. Der Unfallverursacher erkannte infolge Unachtsamkeit den verkehrsbedingt haltenden Geschädigten zu spät und fuhr diesem von hinten auf. Hierbei erlitt der 33-Jährige Verletzungen, welche vorsorglich in einem Krankenhaus weiter behandelt wurden. Das Ausmaß der Verletzungen, wie auch der Schadenshöhe, ist Gegenstand der Ermittlungen.

