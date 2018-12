POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: 81-jährige Fußgängerin von Auto angefahren

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag um 10:15 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße auf Höhe des EDEKA-Marktes ein Unfall. Eine 61-jährige Audi-Fahrerin bog vom Parkplatz auf die Hauptstraße ein und übersah die 81-Jährige, die mit ihrem Rollator dabei war die Straße zu überqueren. Der Audi streifte die Fußgängerin, woraufhin diese stürzte. Gemeinsam begaben sie sich zu einem nahegelegenen Arzt, woraufhin die ältere Dame vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zu der Art der Verletzungen ist zum Berichtzeitpunkt nichts Näheres bekannt.

