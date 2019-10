POL-WL: Auffahrunfall nach Reifenverlust - Beteiligte retten sich durch Sprung zur Seite ++ Tostedt - Zusammenstoß mit Rettungswagen ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Pkw-Aufbrüche

Polizeiinspektion Harburg

Toppenstedt/BAB 7 (ots)

Auffahrunfall nach Reifenverlust - Beteiligte retten sich durch Sprung zur Seite

Auf der A7, zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope, kam es heute zum einem Auffahrunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg erforderlich machte. Gegen 04.55 Uhr löste sich vom Auflieger eines Schwertransporters ein Reifenpaar. Während ein Rad in den Seitenraum rollte, blieb das zweite auf der linken Fahrdspur liegen. Ein 46-jähriger Mann, der mit seinem Audi in Richtung Hamburg unterwegs war, bemerkte das Rad in der Dunkelheit zu spät und fuhr darüber. Nach dem Zusammenstoß blieb der Wagen ebenfalls auf der linken Fahrspur stehen.

Der Fahrer stieg aus und ging zur Beifahrerseite. Er bemerkte, dass sich ein Kleintransporter mit unverminderter Geschwindigkeit der Unfallstelle näherte. Geistesgegenwärtig riss der Mann die Beifahrertür auf und ergriff seine 42-jährige Beifahrerin. Beide konnten sich mit einem Sprung zur Seite retten, bevor der Kleintransporter auf den stehenden Pkw auffuhr.

Durch den Aufprall wurde der 34-jährige Fahrer des Transporters in seinem Wagen eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte ihn aus der deformierten Fahrgastzelle befreien. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Audi verletzte sich leicht.

Die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bis in den späten Vormittag kam es hierdurch in Fahrtrichtung Hamburg zu mehreren Kilometern Rückstau.

Medienhinweis: Ein Foto ist in der digitalen Pressemappe zum Download eingestellt.

Tostedt - Zusammenstoß mit Rettungswagen

Auf der B 75 kam es am Montag, gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen. Ein 82-jähriger Mann wollte mit seinem Opel von der Bundesstraße nach links in die Harburger Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Rettungswagen, der ihm mit normaler Fahrt auf der Bundesstraße entgegenkam. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher, die beiden 29 und 51 Jahre alten Rettungsdienstmitarbeiter und deren 65-jähriger Patient wurden hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Buchholz/Holm-Seppensen - Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Montag haben Diebe die Scheinwerfer eines an der Straße Kiefernhöhe abgestellten Mercedes ausgebaut. Außerdem stahlen sie den Fahrerairbag aus dem Lenkrad. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, ist unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

In der benachbarten Straße Rehweg versuchten sich die Täter an einem Porsche Cayenne. Die Täter wollten offenbar ebenfalls die Scheinwerfer stehlen. Bei dem Versuch beschädigten sie Stoßstange, Motorhaube und Kotflügel. Letztlich blieben sie erfolglos. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht zu Montag im Bereich Holm-Seppensen beobachtet wurden, nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

